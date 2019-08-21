Ульяновск, , 11:29 — REGNUM

В Барышском районе Ульяновской области прокуратура требует привлечь к уголовной ответственности руководство частной компании. Как сообщает ведомство, организация нарушила закон при обеспечении населения водой и неправомерно получила более 15 млн рублей прибыли.

Надзорным ведомством установлено, что общество «Коммунальная служба» оказывает гражданам и организациям услуги по водопользованию, эксплуатируя 29 артезианских скважин, при этом лицензии на данный вид деятельности не имеет. В прокуратуре отмечают, что в результате в 2016—2019 годах руководством предприятия получена «незаконная прибыль на сумму более 15 млн рублей».

В ведомстве также напоминают, что самовольное использование скважин может привести к угрозе санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в частности, из-за несоблюдения требований в части предотвращения загрязнения санитарной зоны источника.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственные органы для возбуждения уголовного дела за осуществление предпринимательства без лицензии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Тереньгульском районе Ульяновской области прокуратура констатировала перебои с водоснабжением в двух посёлках. Сообщалось, что проблема не решается более 20 лет, а вода появляется в первой половине дня. При этом коммунальные услуги жители оплачивали регулярно, в том числе пенсионеры и инвалиды.

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