Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 21 августа 2019, 11:33 — REGNUM
Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре 21 августа достиг отметки 553 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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По данным гидрологов, гребень паводка достигнет города 31 августа. Не исключено, что уровень Амура у города достигнет отметки 7,5 м.
Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни ухудшили паводковую ситуацию в Хабаровском крае. К региону подходит еще один циклон из Монголии, за ним идёт циклон из Китая.