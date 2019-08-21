Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 11:33 — REGNUM

Уровень Амура у Комсомольска-на-Амуре 21 августа достиг отметки 553 см, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По данным гидрологов, гребень паводка достигнет города 31 августа. Не исключено, что уровень Амура у города достигнет отметки 7,5 м.

Как сообщало ИА REGNUM, обильные ливни ухудшили паводковую ситуацию в Хабаровском крае. К региону подходит еще один циклон из Монголии, за ним идёт циклон из Китая.