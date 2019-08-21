Краснодар, , 11:23 — REGNUM

27-летний мужчина погиб в результате перестрелки в Краснодаре вечером 20 августа. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц, а также по статье об убийстве.

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По предварительным данным, на улице Ставропольской в ходе конфликта с группой граждан, неизвестный произвел множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину. Раненый был госпитализирован, однако позже скончался в больнице.

«Точное количество пострадавших в настоящее время устанавливается», — отметили в пресс-службе СУ СКР.

Следователи устанавливают всех участников конфликта, в том числе и стрелявших.

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