Бангкок, , 11:15 — REGNUM

В провинции Яла на юге Таиланда произошло несколько взрывов. Пострадали не менее семи человек, сообщает 21 августа The Bangkok Post.

Уже установлено, что три взрывных устройства были закреплены на линиях электропередачи в разных районах провинции. Одно взрывное устройство злоумышленники заложили в банкомат, еще одно — ставили возле продуктового магазина.

Пострадавшие госпитализированы, в их числе — трое детей.

Как сообщало ИА REGNUM, серия взрывов произошла в столице страны Бангкоке 2 августа, когда там проходила встреча министров иностранных дел стран Юго-Восточной Азии. Днем позже три бомбы сработали в южной провинции Паттани.

Читайте также: Взрывы в Бангкоке могут быть связаны с «политическими вопросами» — полиция