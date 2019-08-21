Новокузнецк, Кемеровская область, , 10:49 — REGNUM

В Кузбассе перевернулся грузовик, перевозивший свиней. ДТП произошло накануне днём, 20 августа, на дорожной развязке за посёлком Сосновка.

Как пишет city-n.ru, водитель не справился с управлением на мокрой трассе — большегруз ушёл в кювет и перевернулся. Сам водитель не пострадал, а вот большинство свиней, по словам очевидцев, погибло или серьёзно пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на свинокомплексе «Чистогорский» в одноимённом посёлке Новокузнецкого района Кемеровской области после сбоя в подаче электроэнергии погибли 5 тысяч животных.

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