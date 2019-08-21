Вашингтон, , 10:43 — REGNUM

Фермер Рэнди Констант, организатор аферы с экологически чистыми продуктами, покончил с собой в тюрьме США. Об этом сообщает Associated Press.

Приговор 60-летнему Константу вынес 16 августа суд штата Айова. Фермера признали виновным в продаже сельскохозяйственной продукции, выращенной с применением пестицидов, под видом экологически чистой. Он должен был провести в тюрьме 122 месяца.

В заключении судмедэксперта говорится, что смерть осужденного в федеральной тюрьме наступила в результате действий, которые он сам произвёл. Другие подробности не приведены.

Констант продавал «экологически чистые» кукурузу и зерно с 2010 по 2017 год. Его мошенничество в США назвали крупнейшей аферой такого рода.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в тюрьме Нью-Йорка покончил с собой финансист Джеффри Эпштейн, обвинённый в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

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