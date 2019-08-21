Краснодар, , 10:39 — REGNUM

Массовая перестрелка, в которой приняли участие, по разным данным, от десяти до нескольких десятков человек, произошла в Краснодаре вечером 20 августа. Как минимум один человек ранен, полиция ведет поиск участников конфликта

По информации «Кубанских новостей», около 23:00 на улице Ставропольской произошёл конфликт с участием нескольких десятков человек, переросший в перестрелку. С места конфликта на скорой увезли одного раненого. Когда на место прибыла полиция, участники конфликта скрылись.

«В настоящее время по факту инцидента проводится проверка, на месте работают полицейские, устанавливаются все причины, обстоятельства, а также участники конфликта», — сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.