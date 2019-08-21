Краснодар, 21 августа 2019, 10:39 — REGNUM
Массовая перестрелка, в которой приняли участие, по разным данным, от десяти до нескольких десятков человек, произошла в Краснодаре вечером 20 августа. Как минимум один человек ранен, полиция ведет поиск участников конфликта
По информации «Кубанских новостей», около 23:00 на улице Ставропольской произошёл конфликт с участием нескольких десятков человек, переросший в перестрелку. С места конфликта на скорой увезли одного раненого. Когда на место прибыла полиция, участники конфликта скрылись.