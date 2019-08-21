Курган, , 10:33 — REGNUM

В Курганской области продолжается расследование обстоятельств аварии с участием автобуса, которая произошла 10 августа 2019 года. В деятельности индивидуального предпринимателя, организовавшего перевозку пассажиров по маршруту Курган — Куртамыш — Целинное, выявлены многочисленные нарушения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

Напомним, авария произошла утром 10 августа. Автобус марки KIA, следовавший с туристами на озеро Узково по маршруту Курган — Целинное опрокинулся в кювет на 79 км автодороги Курган — Куртамыш. Пострадали 16 человек из 48 ехавших в автобусе. Большая часть пострадавших от госпитализации отказалась. Всего в Куртамышскую центральную районную больницу были отправлены спасателями 5 человек, в том числе один ребёнок 2007 года рождения.

Установлено, что дорожно-транспортное происшествие случилось из-за выхода из строя рулевого управления. По факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»).

Прокурорская проверка транспортного предприятия, которое принадлежит индивидуальному предпринимателю, выявила факты выпуска транспортных средств на линию с неработающими ремнями безопасности, а также неисправными осветительными приборами. В связи с чем водители транспортных средств, где были выявлены эти нарушения, привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ («Управление транспортным средством при наличии неисправностей») в виде штрафов по 500 рублей.

В отношении главного механика транспортного предприятия составлено три протокола об административных правонарушениях. Он оштрафован на 15 тыс. руб.

Помимо этого, бизнесмен принимал на работу водителей без медосмотра, допускались нарушения порядка прохождения профессионального отбора, инструктажей и обучения работников.

За осуществление пассажирских перевозок с нарушением требований о проведении предрейсового контроля технического состояния транспортных средств в отношении предпринимателя и главного механика возбуждены административные производства. Кроме того, на бизнесмена составлен протокол за осуществление деятельности в транспортной сфере с нарушением условий, предусмотренных лицензией.

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