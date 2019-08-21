Воронеж, , 10:29 — REGNUM

Громкое дело в отношении собственника группы компаний «Калина Ойл» (сеть АЗС), обвиняемого в двух эпизодах мошенничества на 65 млн рублей, в ближайшее время будет передано в суд, сообщила 21 августа пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Воронежской области. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области.

По версии следствия, обвиняемый, собственник группы компаний «Калина Ойл», мошенническим способом получил из бюджета возмещение налога на добавленную стоимость. Для этого он, используя реквизиты подконтрольных юридических лиц, в течение нескольких лет, с 2011 по 2018, изготовил и направил в налоговый орган декларации, содержащие ложные данные о расходах по приобретению ГСМ. На основании фиктивных документов ему было перечислено 65 млн рублей в виде возмещения НДС.

Сам подсудимый на предварительном следствии свою вину полностью признал и добровольно возместил ущерб в полном объеме — 65 млн рублей. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

Отметим, в августе 2018 года в офисы воронежской сети заправок «Калина Ойл» пришли с обысками силовики, были задержаны владелец, а также три менеджера компании.