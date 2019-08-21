Тулун, Иркутская область, , 10:40 — REGNUM

Более 400 жителей наиболее пострадавших от мощнейшего наводнения территорий Иркутской области до сих пор живут в пунктах временного размещения. Такой вывод можно сделать из официальной информации регионального ГУ МЧС РФ, опубликованного сегодня, 21 августа.

По данным спасателей, в шести пунктах размещения, расположенных в Тулуне и Нижнеудинске, находятся сейчас 406 пострадавших, в том числе 103 ребенка.

Тем временем, сотрудники пожарно-спасательных подразделений МЧС России в Иркутской области продолжают устранять последствия паводка. Известно, что в Тулуне проведена откачка воды и очищено от мусора 9665 подворий, 491 улица освобождена от завалов строительных конструкций.

«Только за прошедшие сутки из подворий и подвалов откачано 5700 кубометров воды и вывезено 3250 кубометров мусора», — отмечают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня 2019 года. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В Тулун паводок пришёл в ночь на 28 июня. Многие пострадавшие стали свидетелями того, как по реке Ия плывут целые усадьбы. Под мостом их ломало, как щепки. Пострадавшими признаны порядка 45 тысяч человек.