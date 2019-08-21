Ульяновск, , 10:28 — REGNUM

В Засвияжском районе Ульяновска вынесен приговор пятерым жителям города, которых обвиняли в организации масштабного канала нелегальной миграции. Менее чем за три года в областном центре были прописаны около 1,2 тыс. мигрантов, сообщает региональное надзорное ведомство.

Перед судом предстала пятеро членов преступной группы, занимавшейся фиктивной постановкой на учет иностранцев. Следствие установило, что злоумышленники направляли уведомления о прибытии мигрантов их в отделение УФМС. По данным правоохранителей, в результате с июня 2015 года по февраль 2018 года в квартирах ряда домов в Ульяновске были поставлены на миграционный учёт по месту пребывания около 1,2 тыс. иностранцев, в том числе граждан Узбекистана, Таджикистана.

Члены преступной группы признаны виновными в организации незаконного пребывания иностранных граждан, получив условное лишение свободы со штрафами. Между тем, гособвинение настаивало на назначении 4−5 лет колонии общего режима со штрафами в доход государства в размере 300 тысяч рублей каждому. Поэтому прокуратура «не согласна с чрезмерно «мягким» приговором членам преступной группы, организовавшим масштабный канал нелегальной миграции, поэтому рассматривается вопрос о принесении на данный приговор апелляционного представления.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года в Ульяновске ушли в суд уголовные дела в отношении семи горожан, которых обвинили в незаконной постановке на учёт 70 мигрантов — граждан Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана. За это они получали до 500 рублей.

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