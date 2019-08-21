Локомотивный, , 10:26 — REGNUM

В Челябинской области один из депутатов Локомотивного городского округа подозревается в убийстве своей супруги. Об этом сообщает областное управление СКР.

Трагедия произошла в посёлке Локомотивном в ночь с 20 на 21 августа. Следователи считают, что гражданин убил женщину во время бытовой ссоры. В свою супругу он выстрелил дважды из охотничьего ружья, считают следователи.

Сейчас депутат задержан. Скоро ему изберут меру пресечения и предъявят обвинение. Дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК России. Подозреваемому грозит до 15 лет колонии.