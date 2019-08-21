Павловск, Воронежская область, , 10:15 — REGNUM

21-летний житель Павловска Воронежской области осуждён за организацию хакерских атак на официальные интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также администрации Воронежа и администрации Павловска. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 августа в пресс-службе УФСБ по Воронежской области

Хакера выявили и задержали сотрудники УФСБ. Атаки на сайты органов госвласти он осуществлял с помощью вредоносной компьютерной программы, результатом стала блокировка работы интернет-ресурсов.

«Следственным отделом УФСБ России по Воронежской области возбуждено и расследовано четыре эпизода уголовного дела по ч. 1 ст. 273 УК РФ «Использование вредоносных компьютерных программ, заведомо предназначенных для несанкционированного блокирования информации», — уточнили в пресс-службе УФСБ.

Решением Павловского районного суда хакеру назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.