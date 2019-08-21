Павловск, Воронежская область, 21 августа 2019, 10:15 — REGNUM
21-летний житель Павловска Воронежской области осуждён за организацию хакерских атак на официальные интернет-ресурсы Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, а также администрации Воронежа и администрации Павловска. Об этом ИА REGNUM сообщили 21 августа в пресс-службе УФСБ по Воронежской области
Хакера выявили и задержали сотрудники УФСБ. Атаки на сайты органов госвласти он осуществлял с помощью вредоносной компьютерной программы, результатом стала блокировка работы интернет-ресурсов.
Решением Павловского районного суда хакеру назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу.