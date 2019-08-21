Рязань, , 10:09 — REGNUM

Двое мужчин в районе села Рубецкое Шиловского района Рязанской области несколько раз выстрелили в специальное судно, проводившее замеры дна Оки. На плавучем сооружении в этот момент находилась сотрудница изыскательной организации. Злоумышленников задержали через несколько часов, они были недовольны шумом, доносившимся с реки, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.

«19 августа в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские по «горячим следам» установили личности злоумышленников, разыскали и задержали их. По предварительной информации, 37-летний житель города Москва и 37-летний житель Шиловского района приехали на берег реки Оки на автомобиле ВАЗ-2107, принадлежащем жителю столицы. Тринадцать холостых выстрелов в воздух из своего охолощенного автомата Калашникова (разрешение на данное оружие не требуется) произвёл 37-летний житель города Москва», — уточнили в полиции.

По факту стрельбы проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.