Рязань, 21 августа 2019, 10:09 — REGNUM
Двое мужчин в районе села Рубецкое Шиловского района Рязанской области несколько раз выстрелили в специальное судно, проводившее замеры дна Оки. На плавучем сооружении в этот момент находилась сотрудница изыскательной организации. Злоумышленников задержали через несколько часов, они были недовольны шумом, доносившимся с реки, рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального УМВД.
По факту стрельбы проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.