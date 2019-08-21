Красноярск, , 10:08 — REGNUM

В деревне Каменка Красноярского края завершают ремонт детского сада, пострадавшего в результате взрывов на военном арсенале под Ачинском. В здании уже заменили окна, завершили штукатурные и окрасочные работы. Об этом сегодня, 21 августа, информирует официальный сайт региона.

Также известно, что ремонтно-восстановительные бригады коммунальных подразделений Министерства обороны РФ застеклили более 900 разрушенных взрывами деревянных оконных блоков в жилых домах многоэтажного сектора Каменки (99%). Оставшиеся три деревянных оконных блока остеклят по прибытии жильцов в свои квартиры.

Напомним, первые взрывы на складе боеприпасов на территории военной части под Ачинском начались 5 августа 2019 года после пожара в помещении с порохом для артиллерийских снарядов. Детонация прекратилась только к утру следующего дня. Однако 9 августа всё повторилось. Вернуться в свои дома жителям Каменки разрешили только 13 августа.

Читайте также: Жители села под Ачинском возвращаются в свои дома после серии взрывов

Ранее сообщалось, что инженерные подразделения Минобороны РФ продолжают работы по очистке территории в Ачинском районе Красноярского края от взрывоопасных предметов.