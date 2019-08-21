Петропавловск-Камчатский, , 10:12 — REGNUM

Вулкан Карымский, один из самых активных на Камчатке, выбросил 2,5-километровый столб пепла, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вулкан Карымский. Камчатка (cc) Игорь Шпиленок

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Выброс пепла зафиксирован сегодня, 21 августа 2019 года. Шлейф протянулся на 52 км. к юго-западу от вулкана. В населённых пунктах края пеплопадов не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа вулкан Карымский выбросил столб пепла на высоту 4,5 км.