Волгоград, , 10:00 — REGNUM

Преступную группу из Татарии, которая подозревается в тяжких и особо тяжких преступлениях, задержали сотрудники правоохранительных органов Волгоградской области и республики. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление. Об этом ИА REGNUM сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, банда совершала грабежи и разбои на территории Татарии, но скрылась от органов правопорядка в Волгоградской области. Там их и задержали сотрудники местного управления МВД и Росгвардии. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление.

В отношении граждан возбуждены уголовные дела по трём статьям — неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, грабёж и разбой. Известно, что в казанском автосервисе преступники незаконно взяли автомобиль, передвигаясь на котором напали на местного жителя. 27-летнему мужчине нанесли телесные травмы, отняли деньги и телефон. А уже в Набережных Челнах преступники проникли в чужую квартиру, откуда, угрожая ножом, украли 15 тыс. долларов США.

Во время задержания преступники несколько раз выстрелили в сторону сотрудников полиции, угрожали предметом, похожим на гранату, требуя дать им уйти из оцепления.

Преступникам предложили сдаться, они отказались. При задержании у фигурантов изъяли газовый револьвер системы Наган, муляж гранаты. Есть данные, что граждане могли в момент задержания находиться под воздействием наркотиков.

Напомним, ранее также в столице Башкирии были задержаны граждане, которых подозревают в разбойном нападении на магазин. Задержали нападавших сотрудники патрульно-постовой службы.