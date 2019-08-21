Ростов-на-Дону, , 10:07 — REGNUM

Приговор членам преступной группировки, которые обманным путем получили от банков 2,1 млрд рублей, вынес Ленинский районный суд г. Ростова-на-Дону. Об этом 20 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Судом установлено, что шесть местных жителей в 2013 году убедили членов правления и сотрудников банка перечислить на счета сторонних организаций денежные средства. При этом при оформлении кредитных договоров заемщики умышленно умолчали о том, что данные организации являются фиктивными и, что заемные средства возвращены не будут.

В результате, сотрудники банка перечислили в общей сложности на счета мошенников 1,4 млрд рублей.

«Кроме того, аналогичным образом еще у одного кредитного учреждения было похищено более 770 млн рублей, которые были похищены злоумышленниками», — сообщают правоохранители.

Суд приговорил подозреваемых от 4,5 до 9-ти лет лишения свободы, в зависимости от роли и степени участия в преступлении.

Кроме этого, осужденные выплатят штрафы размером от 200 тысяч до одного миллиона рублей.