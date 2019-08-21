Южно-Сахалинск, , 10:11 — REGNUM

В Южно-Сахалинске перед судом предстанет заместитель директора Городского водоканала по обвинению в крупных взятках, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Чиновника обвиняют в том, что он получил от руководства ЧОП взятки в размере 2,2 млн рублей. Незаконные денежные вознаграждения должны были гарантировать невмешательство руководства Городского водоканала в вопросы организации безопасности сооружений водоснабжения Южно-Сахалинска. Замгендиректора должен был игнорировать ситуации, когда объекты водоснабжения оставались без какой-либо охраны.

Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет и штраф в размере 7000% от суммы взяток.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Петропавловска-Камчатского отправил под домашний арест брата мэра города Алексея Иваненко. Его подозревают в посредничестве при передаче взятки в 1,4 млн рублей. Взятки передавали частные предприятия за покровительство при получении муниципальных подрядов.