Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край, , 09:55 — REGNUM

За сутки 20 августа на территории Красноярского края ликвидировано 11 лесных пожаров общей площадью более 595 га. Информация об этом опубликована на официальном сайте региона.

Там же сообщается, что основная часть действующих возгораний находится на территории Эвенкии, в так называемой зоне контроля — крайне отдаленных и труднодоступных территориях, где практически нет населенных пунктов и ценных лесов.

«Таких лесных пожаров в крае зарегистрировано 88, за ними в круглосуточном режиме ведется мониторинг», — пояснили в красноярском правительстве.

Напомним, ранее красноярские власти заявили о стабилизации лесопожарной обстановки. По состоянию на 19 августа в регионе было зафиксировано 63 очага лесных пожаров на общей площади, пройденной огнём, 291 тыс. га. По данным МБУ «Авиалесохрана», на утро 21 августа в Красноярском крае насчитывалось 10 пожаров-отказников, а их общая площадьсоставляла 227 127 га.

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