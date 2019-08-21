Соледар, ДНР, , 09:56 — REGNUM

За минувшие сутки украинские формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 123 единицы боеприпасов, сообщили 21 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении ВСУ выпустили 30 мин калибра 120 мм, 11 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении зафиксировано использование гранатомётов различных типов, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка, Белая Каменка», — сказано в сообщении.

Жертв среди мирного населения республики, а также разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли территорию ДНР из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.

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