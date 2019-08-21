Соледар, ДНР, 21 августа 2019, 09:56 — REGNUM
За минувшие сутки украинские формирования шесть раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 123 единицы боеприпасов, сообщили 21 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении ВСУ выпустили 30 мин калибра 120 мм, 11 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
На мариупольском направлении зафиксировано использование гранатомётов различных типов, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.
Жертв среди мирного населения республики, а также разрушений инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли территорию ДНР из гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов.
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