Эр-Рияд, 21 августа 2019, 09:50 — REGNUM
Один из нефтяных танкеров Национальной иранской танкерной компании (NITC) получил техническую неисправность в Красном море. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу компании.
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Уточняется, что инцидент произошёл в 75 милях от портового города Янбу в Саудовской Аравии. По словам представителя NITC Джабаля Амели, в настоящее время члены экипажа танкера пытаются устранить проблему.
Он также отметил, что ситуация с танкером стабильная, моряки не пострадали и находятся в безопасности.
«К счастью, экипаж танкера жив и здоров», — приводит издание слова Амели.
Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа властями Гибралтара был задержан иранский танкер Grace 1. Экипаж судна заподозрили в том, что танкер доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Через три дня судно было освобождено.
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