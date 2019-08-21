Эр-Рияд, , 09:50 — REGNUM

Один из нефтяных танкеров Национальной иранской танкерной компании (NITC) получил техническую неисправность в Красном море. Об этом сегодня, 21 августа, сообщает агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу компании.

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Уточняется, что инцидент произошёл в 75 милях от портового города Янбу в Саудовской Аравии. По словам представителя NITC Джабаля Амели, в настоящее время члены экипажа танкера пытаются устранить проблему.

Он также отметил, что ситуация с танкером стабильная, моряки не пострадали и находятся в безопасности.

«К счастью, экипаж танкера жив и здоров», — приводит издание слова Амели.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа властями Гибралтара был задержан иранский танкер Grace 1. Экипаж судна заподозрили в том, что танкер доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение режима санкций. Через три дня судно было освобождено.

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