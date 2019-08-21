Рязань, 21 августа 2019, 09:47 — REGNUM
Прокуратура Рязанской области подтвердила, что мусорный полигон в Турлатово располагается незаконно. Надзорное ведомство потребовало исполнения судебного решения о прекращении деятельности свалки и возобновило уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта.
Активисты рязанского ОНФ обратили внимание властей на полигон в конце июня 2019 года. На резкий рост объёмов мусора жаловались местные жители. Общественники направили запрос в областную прокуратуру — в ведомстве ответили, что крупная свалка около деревни Турлатово располагается незаконно. В августе 2019 года на полигоне произошёл пожар, едкий дым от тлеющих отходов распространился по территории Октябрьского района Рязани. На полную ликвидацию горения потребовалось несколько суток.
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