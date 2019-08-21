Рязань, , 09:47 — REGNUM

Прокуратура Рязанской области подтвердила, что мусорный полигон в Турлатово располагается незаконно. Надзорное ведомство потребовало исполнения судебного решения о прекращении деятельности свалки и возобновило уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в региональном отделении Общероссийского народного фронта.

Активисты рязанского ОНФ обратили внимание властей на полигон в конце июня 2019 года. На резкий рост объёмов мусора жаловались местные жители. Общественники направили запрос в областную прокуратуру — в ведомстве ответили, что крупная свалка около деревни Турлатово располагается незаконно. В августе 2019 года на полигоне произошёл пожар, едкий дым от тлеющих отходов распространился по территории Октябрьского района Рязани. На полную ликвидацию горения потребовалось несколько суток.

«Свалка возле деревни Турлатово незаконна. Из-за отсутствия грамотного обращения с отходами на таких несанкционированных полигонах возникают пожары. Реальные полигоны требуют особых инженерных решений, здесь же их нет. В результате местным жителям в августе пришлось два дня дышать токсичным смогом, возникшим из-за возгорания на свалке. Мы будем ждать результаты работы правоохранительных органов в отношении её организаторов и настаиваем на ликвидации свалки», — сообщил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Рязанской области Евгений Рыбаков.

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