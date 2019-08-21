Орел, , 09:43 — REGNUM

В Орловской области будут судить супружескую пару, которая украла у мальчика-сироты более полумиллиона рублей. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета, уголовное дело по статье о мошенничестве передано в суд.

По версии следствия, в сентябре 2014 года супружеская пара, которая ухаживала за тяжелобольной знакомой, обнаружила в квартире 1 500 долларов США, 600 евро и сертификат одного из отделений банков, подтверждающий наличие вклада на сумму свыше 230 тысяч рублей. Воспользовавшись доверием женщины и ее сына-подростка, они забрали деньги и сертификат. Они также оформили опеку над подростком, заверив его, что передадут ему деньги при достижении им совершеннолетия. Однако 336 тыс. рублей они потратили по своему усмотрению. Когда мальчик остался сиротой, на его счёт стали поступать выплаты. Обвиняемая, работая в банке, воспользовалась служебным положением и сняла со счета ребенка более 193 тыс. рублей. Деньги она потратила на собственные нужды.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.