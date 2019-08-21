Сургут, Югра, , 09:43 — REGNUM

Вынужденная посадка летевшего из Москвы пассажирского лайнера произошла в аэропорту Сургута. Борт направлялся в город Надым в Ямало-Ненецком автономном округе, передаёт 21 августа РЕН ТВ.

Cамолет (сс) Gellinger

Лайнер рейса 417 авиакомпании S7 сел в Сургуте из-за тумана в надымском аэропорту. Он вылетел из «Домодедово» в 02:15 и ожидался в Надыме в 07:35 по местному времени (05:35 мск).

Вылет к месту назначения запланирован на 12:05 (10:05 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа самолет, следовавший из Москвы в Париж, приземлился в Люксембурге из-за «экстренной ситуации» на борту.

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