Новосибирск, , 09:19 — REGNUM

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил правоохранительным структурам региона проверить пункты сбора и переработки металлолома. Поручение дано после гибели мужчины во время взрыва снаряда на территории металлоприёмной базы в Новосибирске.

Читайте также: В Новосибирске взорвался снаряд, погиб человек

Вопрос был поставлен сегодня, 21 августа, на заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как уточнили в правительстве региона, при проверке после трагедии в отдельных пунктах приёма металлов помимо опасных боеприпасов было также найдено муниципальное имущество.

По словам Андрея Травникова, организации, которые занимаются переработкой металлолома знают, как действовать при появлении на их базах взрывоопасных предметов, но есть и те, которые скрывают этот факт.

Рейды по выявлению на пунктах приёма металлолома боеприпасов и их составных частей должны быть проведены до конца сентября. При необходимости, будет решаться вопрос о лишении предпринимателей лицензии.

Кроме того, теперь при проведении учебных стрельб на полигонах Новосибирского гарнизона будет обеспечено оцепление — вплоть до окончания очистки территории полигона. Это, как указывают новосибирские власти, сделано для того, чтобы люди не имели доступа к опасным предметам и не могли бы сдавать их в пункты приёма металлов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после гибели 45-летнего новосибирца во время взрыва снаряда было возбуждено уголовное дело — по статье «Причинение смерти по неосторожности» (ч.1 ст. 109 УК РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: В Новосибирске после гибели человека от взрыва снаряда возбудили дело