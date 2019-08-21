Южно-Сахалинск, , 09:06 — REGNUM

Станцию скорой медицинской помощи незаконно, без разрешения на строительство, строят в Южно-Сахалинске. Общественники требуют вмешательства прокуратуры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Проверка, которую провели специалисты сахалинского ОНФ, показала, что местная строительная компания «Сахалин-Инжиниринг» грубо нарушила законодательство, начав строительство необходимой Южно-Сахалинску станции скорой помощи. Документально подтверждено, что стройку начали без получения разрешительной документации. Строительство вышло за пределы отведенного участка, готовность станции оценивается в 30%.

Между тем, в «Сахалин-Инжиниринг» на запрос регионального ИА Сахалин. Инфо, сообщили, что разрешение на строительство будет получено в сентябре, а за то, что компания начала стройку без обязательного документа, она уже заплатила штраф в 500 тыс. рублей.

При этом, Верховный суд РФ давно разъяснил: разрешение на строительство должно быть получено застройщиком до начала любых строительных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине назначен новый глава регионального минздрава. Им стал москвич Владимир Ющук, сменивший на этом посту Алексея Пака, за отставку которого собирал подписи весь регион.