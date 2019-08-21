Самара, , 09:03 — REGNUM

Павильон на набережной реки Волга снесли судебные приставы Самары, 21 августа сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Самарской области.

По сообщению ведомства, земельный участок под павильоном площадью 33,7 кв. м. на набережной реки Волга между спусками улиц Некрасовской и Льва Толстого был занят незаконно.

И хотя суд обязал организацию-должника снести самовольную постройку за свой счет, должник не исполнил это решение добровольно.

«За неисполнение решения суда в срок должнику придется оплатить исполнительский сбор на общую сумму 100 тысяч рублей», — сообщают судебные приставы.

Поэтому было принято решение демонтировать объект силами подрядной организации. Все расходы по демонтажу павильона будут взысканы с должника.