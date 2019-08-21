Челябинск, , 08:55 — REGNUM

В Челябинске после столкновения автобуса и мусоровоза в больницах остаются пять человек. Об этом пишут местные СМИ.

По сведениям издания «Первый областной», они находятся в двух больницах. У них различные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла ночью 20 августа. Автобус, который ехал из Уфы в Нижневартовск, столкнулся с мусоровозом «КамАЗ».

Пострадали 13 человек. В тот же день одна из пострадавших — 17-летняя девушка — скончалась в больнице.

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