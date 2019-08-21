Новосибирск, , 08:54 — REGNUM

Здание дома №20 по 2-й улице Шевцовой в Новосибирске, крыша которого сегодня ночью, 21 августа, обрушилась в жилую комнату, никогда капитально не ремонтировалось. Об этом «Вестям Новосибирск» рассказал сотрудник ООО «ГГС-Термо» Александр Лобастов.

Он был в составе комиссии, которая накануне побывала на осмотре частичного обрушения крыши.

По словам Лобастова, деревянные чердачные перекрытия дома 1959 года постройки уже давно обветшали. При этом пол на чердаке был отсыпан шлаком, «который сам по себе очень агрессивен к дереву».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по счастливой случайности, пр обрушении крыши дома в Новосибирске никто не пострадал. Жительница квартиры, куда рухнула крыша, с малолетним сыном спали в соседней комнате. Они оказались заблокированы. К настоящему времени их уже вызволили спасатели. На месте работает комиссия.

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