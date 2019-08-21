Хабаровск, , 08:56 — REGNUM

Движение автомобилей весом более 10 тонн запретили на федеральной трассе Лидога-Ванино в Хабаровском крае. Это связано с действующим в регионе режимом ЧС и аварийным состоянием дороги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Валуев назвал федеральную трассу в Хабаровском крае «дорогой смерти»

Исключение составляют только тяжелые автомобили, перевозящие социально значимые грузы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат ГД РФ Николай Валуев, решивший проехать по трассе Ванино-Лидога на своем внедорожнике, едва не покалечился сам и чуть не лишился машины. Валуев назвал трассу «дорогой смерти». Ранее власти Хабаровского края закрыли для большегрузов трассу Мухен — Хабаровск, которую полностью разбили лесовозы, лишив отдаленные поселки связи с большой землей.