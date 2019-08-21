Новосибирск, , 08:37 — REGNUM

В Новосибирске сегодня ночью, 21 августа, в доме №20 по 2-й улице Шевцовой произошло ЧП — крыша дома обвалилась в жилую комнату. По счастливой случайности, никто не пострадал. Жительница квартиры, куда обрушилась крыша, с малолетним ребёнком спали в соседней комнате. Они оказались заблокированы в спальне.

Как сообщила «Вестям Новосибирск», сама женщина, проблемы с крышей двухэтажного дома начались в ходе ремонта кровли. На крышу поднимали стройматериалы, под их весом сместилась одна из балок, которая удерживала перекрытие. Накануне, 20 августа, произошло её частичное обрушение. На месте побывала комиссия из представителей мэрии, строительного контроля, управляющей компании и фонда модернизации. Подрядчик, которого обязали восстановить крышу, заверил жильцов, что угрозы жизни нет. А ночью произошло очередное обрушение.

По данным СМИ, спасательная операция уже завершилась, на месте работает комиссия, которая расследует причины ЧП.