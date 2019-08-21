Олекминск, , 08:25 — REGNUM

Ситуация с обмелением реки Лена остаётся сложной — для перевозки пассажиров используют суда, которые могут двигаться на небольшой глубине, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Из Олекминска в Якутск и обратно ходит судно «Емельян Ярославский» на 70 пассажиров. Также используем скоростное судно «Полесье», на 40 человек», — пояснили в минтранспорте и дорожного хозяйства республики.

По словам специалистов, начались дноуглубительные работ на перекате «Плитка».

Как сообщало ИА REGNUM, судоходство по рекам в Якутии Лена и Яна было ограничено с 15 августа из-за недостаточного уровня воды.