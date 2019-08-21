Красноярск, , 08:20 — REGNUM

В лесах Красноярского края продолжают действовать особый противопожарный режим и режим ЧС. Эта тема стала предметом обсуждения на оперативном совещании у председателя красноярского правительства Юрия Лапшина 20 августа, сообщает официальный сайт региона.

По состоянию на 19 августа в регионе было зафиксировано 63 очага лесных пожаров на общей площади, пройденной огнём, 291 тыс. га.

«При этом активная кромка горения составляет 96 га. В связи со стабилизацией обстановки ГУ МЧС вывело свою группировку из Богучанского района. Лесные возгорания продолжают ликвидировать теперь специалисты краевого Лесопожарного центра», — отметили в иркутском правительстве.

Напомним, ранее МБУ «Авиалесоохрана» со ссылкой на прогнозные данные известило о дефиците осадков в Сибири и на Дальнем Востоке. Сообщалось, что до 21 августа дефицит осадков будет наблюдаться в северной части Якутии и северо-восточной части Красноярского края. Также на этих территориях возможны порывы ветра (до 18−20 метров в секунду) и возникновение гроз.

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