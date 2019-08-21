Благовещенск, , 08:35 — REGNUM

Специалисты утверждают, что подсчитанный в Приамурье ущерб от паводка, не окончательный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В результате наводнения в области порядка 300 домов признаются аварийными, ещё около 600 домов подлежат капитальному ремонту. Повреждено 13 мостов, 500 км автотрассы. Однако, специалисты уверены, что ущерб от наводнения ещё проявит себя.

Особое беспокойство у дорожных служб вызывает переувлажнение грунтов дорожного полотна: зимой вода замёрзнет и начнутся процессы разрушения структуры, которые проявят себя весной, когда пойдёт таяние. Точно также переувлажнённые грунты могут сказаться и на устойчивости зданий — фундаменты весной могут «поплыть».

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Как сообщало ИА REGNUM, более 261 тыс. гектаров посевных площадей пострадало в Приамурье в результате наводнений, обрушившихся на регион этим летом. В основном посевные площади пострадали от переувлажнения почвы, также часть площадей была затоплена и побита градом.