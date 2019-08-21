Хабаровск, , 08:24 — REGNUM

Спасатели МЧС в Хабаровске спасли котов с затопленных дач на амурских островах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Дачники, которых эвакуируют уже буквально с крыш затопленных на островах дач, часто не успевают взять с собой своих домашних питомцев. К тому же, напуганные животные прячутся и в суматохе уже не до них. Но спасатели МЧС по Хабаровскому краю возвращаются в тонущие посёлки за животными. В очередной рейд спасли шестерых котов и двух котят. Коты, как только их доставили на сушу, умчались в поисках нового дома, а двое котят стали членами семьи одного из спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковая ситуация усугубляется в Хабаровском крае обильными ливнями. На подходе циклон из Монголии с обильными осадками, за ним идет не менее «мокрый» циклон из соседнего Китая.