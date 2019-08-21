, 08:18 — REGNUM

Новых лесных пожаров в Иркутской области за прошедшие сутки 20 августа не обнаружено, в регионе продолжают действовать три очага пожара, сообщили 21 августа в пресс-службе регионального правительства.

«Продолжают действовать три очага на площади 37 460 га, все они находятся в Катангском районе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что площадь активного горения составляет 110 га. К сегодняшнему утру, 21 августа, в регионе были локализованы четыре лесных пожара на площади 11 592 га, ликвидирован один пожар на площади 63 591 га.

Как сообщало ИА REGNUM, в России летом 2019 года масштабные лесные пожары наблюдаются в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии, а также в ряде районов Забайкальского края.

Из-за нетипичного движения воздушных масс дым от пожаров идет в сторону территорий, на которых расположены населенные пункты, из-за чего во многих городах Сибири наблюдаются задымления.

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