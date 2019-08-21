Ачинск, Красноярский край, , 08:10 — REGNUM

Красноярские спасатели продолжают работать в режиме ЧС из-за взрывов, произошедших в войсковой части, расположенной под Ачинском. Об этом в ходе оперативного совещания у председателя красноярского правительства Юрия Лапшина сообщил 20 августа начальник Главного управления МЧС России по краю Игорь Лисин. Его слова цитирует официальный сайт региона.

«Проводится очистка местности и инженерная разведка на наличие взрывоопасных предметов. В Малиновке развёрнут пункт временного размещения, где остаются 52 эвакуированных жителя», — пояснил Лисин.

Известно, что взрывы нанесли ущерб 692 объектам, все они уже обследованы. Также полностью восстановлены окна, двери и стены в детском саду и школе в деревни Каменка. Но восстановительные работы в жилых домах ещё не закончены.

Напомним, 5 августа в результате взрывов на военном складе под Ачинском погиб один человек, ещё 15 человек пострадали. В радиусе 15 километров была проведена эвакуация населения. В результате первой волны взрывов, произошедшей 9 августа, медицинская помощь потребовалась еще 25 пострадавшим.

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