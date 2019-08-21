Ташкент, , 07:58 — REGNUM

В здании национальной телерадиокомпании Узбекистана произошел крупный пожар. Об этом 21 августа сообщает издание «Подробно.uz» со ссылкой на управление пожарной безопасности Ташкента.

В ведомстве уточнили, что сообщение о пожаре поступило 21 августа в 1 час 54 минуты (20 августа 23 часа 54 минуты по московскому времени). Огонь охватил площадь в 400 кв. метров в столовой, вспомогательных помещениях и на крыше. Возгорание было ликвидировано в 3 часа 36 минут (1 час 36 минут по московскому времени).

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание в электропроводке. В результате возгорания никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в жилом доме города Маргилана Ферганской области Узбекистана произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

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