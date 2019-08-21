Минусинск, Красноярский край, , 07:57 — REGNUM

Сложная паводковая обстановка в Минусинске стала основной темой на оперативном совещании, которое провёл накануне, 20 августа, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин. Как сообщает официальный сайт региона, в этом городе из-за подъёма уровня грунтовых вод оказались подтопленными 20 жилых домов и 61 приусадебный участок в микрорайоне «Дружба».

И. Имре. Наводнение

«На место отправлена оперативная группа подразделений ГУ МЧС и краевого учреждения «Спасатель», развёрнута база для возможного проведения аварийно-спасательных работ, проводится перекачка воды двумя мобильными насосными станциями, подготовлен пункт временного размещения», — сказано в официальном сообщении.

Известно, что пока жители затопленной территории отказываются от эвакуации, считая возможным пережить подъём уровня грунтовых вод в собственных домах, но тем не менее Юрий Лапшин поручил обеспечить стопроцентную готовность к возможному ухудшению паводковой ситуации и проанализировать все факторы, влияющие на подъём уровня грунтовых вод.