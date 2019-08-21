Анкара, 21 августа 2019, 07:45 — REGNUM
Вооруженные силы Турции объявили о начале широкомасштабной спецоперации против Рабочей партии Курдистана (РПК) на востоке страны, об этом 20 августа сообщается на официальной сайте министерства иностранных дел.
Масштабная акция запланирована в нескольких провинциях страны, для этого военные развернули порядка 130 групп полиции, жандармерии и местной милиции.
Мобилизация военных происходит на фоне увольнения трех курдских мэров в городах Диярбакыр, Мардина и Ван, что вызвало брожение среди курдского населения.
Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, стороны ведут между собой боевые действия на протяжении 35 лет. Курды сражаются за собственную автономию в рамках государства.
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