Оренбург, , 07:35 — REGNUM

В Оренбурге пожарные более четырех часов боролись с пожаром, который произошел в ресторане по ул. Восточной. Сгорело 500 квадратных метров кровли двухэтажного здания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по Оренбургской области.

Пожар начался во второй половине дня 20 августа. Открытое горение ликвидировали примерно за два с половиной часа. Полностью пожар потушен за четыре с половиной часа. На месте ЧП работали 74 специалиста, 25 машин.

Причиной возгорания названо короткое замыкание электропроводки. По прибытию пожарных площадь, объятая огнем, составляла 60 квадратных метров, впоследствии площадь увеличилась в восемь раз.