Ульяновск, , 07:31 — REGNUM

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства в рабочем посёлке Старая Кулатка. Конфликт между отцом и сыном завершился трагедией, сообщает следственное управление СКР по региону.

Следствие полагает, что накануне 56-летний мужчина, который стал жертвой убийства, распивал спиртное со своим 29-летним сыном. В ходе застолья между ними произошёл конфликт «при распределении водки». По данным управления, сын избил отца, а затем ушёл домой, по пути позвонив в скорую помощь и сообщив о лежащем на улице отце. Последний скончался от полученных травм.

Злоумышленник арестован. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть»). Назначен ряд судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее трагедия произошла в селе Патрикеево в Ульяновской области, где 18 августа были обнаружены тела членов одной семьи — трёх взрослых и двух четырёхлетних детей. В преступлении подозревают 16-летнего подростка, который являлся родственником погибших: его труп найден возле вышки сотовой связи. В оставленной школьником предсмертной записке он объяснил, что решил забрать с собой родных, чтобы они «не переживали».

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