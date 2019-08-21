Иркутск, , 07:30 — REGNUM

По состоянию на утро 21 августа в Иркутской области действует три природных пожара на площади 37 460 га, все они находятся в Катангском районе. Площадь активного горения составляет 110 га, хотя ещё накануне, 20 августа, она составляла 300 га. Такой вывод можно сделать из официального сообщения иркутского правительства.

Лесной пожар

К локализованным в регионе относят четыре пожара на площади 11 592 га.

Напомним, за сутки 19 августа на лесных территориях Приангарья было ликвидировано четыре пожара общей площадью 12 317 га. Ещё три пожара на площади 11 591 га локализовано. Улучшению противопожарной обстановки способствуют дожди.

Читайте также: Площадь активного горения леса в Приангарье составляет 300 гектаров