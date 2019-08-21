Екатеринбург, , 08:24 — REGNUM

В Екатеринбурге жители Уралмаша написали коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину. Они недовольны предстоящим строительством на территории микрорайона новой телевизионной вышки и требуют проведения новой экспертизы проекта.

Как сообщает информационный портал «Е1», в своём письме горожане указали, что, по их мнению, сильное электромагнитное излучение от телерадиотранслятора может негативно сказаться на здоровье жильцов окружающих домов. Они отметили, что экспертиза специалистов Роспотребнадзора была проведена в 2016 году, и с тех пор на данной территории прошла активная застройка. К тому же в экспертизе отсутствует санитарная зона.

«В пункте 1.6 санитарно-защитная зона отсутствует и рассматриваются всего три дома, хотя рядом, в радиусе 600 метров, уже построены порядка 12 домов, детский сад и ведется застройка нового микрорайона «Изумрудный Бор». Все эти постройки в проекте и в экспертизе не учитывались. Даже при условии правильности этого заключения весь ЖК «Изумрудный Бор», начиная с пятого и по тридцать второй этаж, попадает в зону сильного электромагнитного излучения», — написано в письме президенту.

Также жители ещё в июне 2019 года записали видеообращение к Владимиру Путину.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге проект строительства нового телерадиотранслятора в районе лесопарковой зоны у дома № 99 по проспекту Космонавтов прошёл все согласования. В качестве генерального заказчика выступает ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Согласно проекту новая телебашня будет выполнена из железных конструкций, её высота составит 236 метров. Также в рамках проекта предусмотрено строительство административного здания на улице Гурзуфской.

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