Хабаровск, , 07:07 — REGNUM

Экстренные службы в срочном порядке вынуждены были разобрать дамбу в русле маленькой речки Чёрная, из-за которой затопило целый микрорайон Хабаровска. Дамба, построенная для защиты микрорайона «посёлок Горького» от затопления, без проекта строителями дороги, «попутно», была сделана неправильно и поспособствовала затоплению жилых кварталов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Ко дворам многоквартирных невозможно не то, что подойти, но даже проехать на автомобиле. Воды во дворах по щиколотку, начало топить подъезды. Ситуацию усугубили строители федеральной трассы «Обход Хабаровска» — они проложили технологическую трассу через русло реки Чёрная, пересыпав его. Все это «строительство» назвали «дамбой». Для стока воды проложили три трубы, которые не справились с потоком воды.

Сейчас вода уходит, коммунальные службы сушат подъезды и подвалы, проверяют электрооборудование в обесточенных домах.

Как сообщало ИА REGNUM, паводковую ситуацию в Хабаровском крае усугубили обильные ливни. Уровень Амура у Хабаровска достиг отметки в 601 см. Интенсивность подъёма на прочих реках региона растёт — от 50 до 123 см в стуки.