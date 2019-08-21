Петропавловск-Камчатский, , 06:47 — REGNUM

В правительстве Камчатки заявили, что предвидели ситуацию с массовым выходом медведей в города и поселения региона и предприняли для этого все необходимые меры, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Учитывая, что популяция медведей у нас год от года растёт, мы ещё в прошлом году предвидели, что сезон 2019 года может создать ситуации, когда будут фиксироваться выходы медведей в населенные пункты. Осенью прошлого года были разработаны методические рекомендации для органов местного самоуправления о порядке создания специальных групп экстренного реагирования. По поручению губернатора края Владимира Илюхина такие группы были созданы во всех городских и сельских поселениях полуострова», — говорится в официальном сообщении правительства Камчатки.

Отмечается, что все эти группы экстренного реагирования переведены в режим повышенной готовности. Жителям поселений Камчатки, заметившим медведя, рекомендовано срочно звонить по телефону 112.

Как сообщало ИА REGNUM, «дар предвидения» камчатских властей не спасает людей от клыков и когтей голодных хищников, которые не читают губернаторских постановлений. Жители Камчатки напуганы и полагают, что «медвежий террор» спровоцировал варварский промышленный лов лосося, опустошающий реки и лишающий зверей кормовой базы. Самое страшное, по мнению камчатцев, ждет поселения региона зимой, когда не нагулявшие жиру за зиму мишки не лягут спать и превратятся в медведей — убийц, шатунов.