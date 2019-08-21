Посёлок городского типа Нижний Бестях, Якутия, , 06:21 — REGNUM

В посёлке Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии медики обнаружили один случай заболевания открытой формой туберкулёза лёгких, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минздраве.

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Инфекционное заболевание при обследовании обнаружили у женщины, которая работала с марта 2019 года в крупном поселковом магазине. Отмечается, что она не местная, приехала из-за границы.

При устройстве на работу, она предъявила все необходимые медицинские документы, в том числе ФЛГ с отрицательным заключением.

«16 августа женщина была на приёме у фтизиатра и ей поставили диагноз — открытая форма туберкулёза легких. В магазине и по месту жительства больной проведена дезинфекция, осмотрены более 40 работников магазина», — пояснили в минздраве Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, в старательской артели «Дражник» в Якутии, где работает 400 человек, обнаружили работника из Хабаровского края с туберкулёзом. В артели была паника, людей массово обследовали.