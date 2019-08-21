Выкса, Нижегородская область, , 05:31 — REGNUM

В Выксунском городском суде объяснили, почему отменили решение мирового судьи, лишившего водительских прав бывшего замминистра образования Нижегородской области Владимира Шахназарова по статье, связанной с нахождением за рулём в нетрезвом виде. Постановление мирового суда было отменено «из-за допущенных нарушений». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе суда.

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Напомним, в середине марта 2019 года тогда ещё заместитель министра образования области Владимир Шахназаров стал участником дорожного происшествия, о котором общественности стало известно спустя неделю от журналистов. Фигуранту вменялось, что во время нахождения за рулём он был не трезв. В нижегородском правительстве на ситуацию отреагировали увольнением. Шахназаров покинул свой пост 26 марта. По факту публикаций в СМИ была организована доследственная проверка, которая должна была установить состояние автомобилиста — было ли опьянение.

Помимо этого, мировой суд в июле 2019 года за мартовский эпизод лишил экс-чиновника права на управление транспортным средством за нахождение за рулём в состоянии опьянения, оштрафовав на 30 тыс. рублей. Срок лишения составлял 1,6 года.

Шахназаров обжаловал решение первой инстанции. Суд Выксы обнаружил многочисленные нарушения — во время инцидента не было понятых, а предоставленные суду фрагменты видеозаписи не зафиксировали полностью процедура отстранения водителя от управления автомобилем, включая применение техсредств для освидетельствования. Помимо этого, суд заявил, что не указан источник происхождения фрагментов видеозаписи, а самого фигуранта о видеосъмке не предупреждали, не предоставив оригинала видеозаписи и в мировом суде — «ввиду его отсутствия в ГИБДД по Навашинскому району». Вышестоящая инстанция назвала данные обстоятельства грубым нарушением при проведении процедуры направления на медосвидетельствование. К акту последнего также имеются претензии — «в него были внесены сведения, не соответствующие действительности». Акт составил фельдшер, не были выполнены ряд проб во время освидетельствования, хотя в акт данные о них внесли. Сам водитель отрицал факт употребления алкоголя, хотя в акте по неизвестной причине указано обратное — об употреблении алкоголя накануне. И это не все нарушения.

В адрес главврача медучреждения, где составлялся акт, уже направлено представление. Административное же производство по скандальному делу прекратили из-за недоказанности обстоятельств.