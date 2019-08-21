Хабаровск, 21 августа 2019, 05:07 — REGNUM
Повторное затопление с 21 по 27 августа возможно незащищенным дамбой поселениям в трёх южных районах Хабаровского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM
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По данным Гидрологического центра России из-за смещения паводка с притоков Уссури затопить повторно может районы на юге Хабаровского края.
Как сообщало ИА REGNUM, уровень Амура у Хабаровска достиг отметки 601 см. При уровне 637 вода начнет «смывать» набережную.